Врач перечислил наиболее богатые железом продукты

Запасы железа в организме необходимо регулярно восполнять. Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости рассказал, в каких продуктах его содержание максимально.

По его словам, лидерами по содержанию железа являются мясо, яйца и субпродукты — печень, кровяные колбаски. К тому же в них железо находится в самой биодоступной форме, которая легко усваивается организмом.

Из растительных продуктов богаты железом бобовые, шпинат, гречневая, овсяная и ячневая крупы. Однако из них организмом усваивается не более 12% этого микроэлемента.

Врач также предупредил , что препятствуют усвоению железа некоторые углеводные продукты. В частности, клетчатка, пища, богатая полифенолами (орехи и кофе) и фитатами, которые присутствуют в бобовых и крупах. Поэтому, например, при приготовлении мяса с гречкой последнюю перед варкой лучше замочить, чтобы упростить усвоение железа.

Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала продукты, которые помогают организму восстановиться после коронавируса. По её словам, после выздоровления в рацион необходимо включить цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыбу и кисломолочные продукты.