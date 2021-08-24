Врач перечислил наиболее богатые железом продукты

Запасы железа в организме необходимо регулярно восполнять. Врач и специалист по снижению веса Павел Исанбаев в беседе с РИА Новости рассказал, в каких продуктах его содержание максимально.
По его словам, лидерами по содержанию железа являются мясо, яйца и субпродукты — печень, кровяные колбаски. К тому же в них железо находится в самой биодоступной форме, которая легко усваивается организмом.
Из растительных продуктов богаты железом бобовые, шпинат, гречневая, овсяная и ячневая крупы. Однако из них организмом усваивается не более 12% этого микроэлемента.
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Ранее эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова назвала продукты, которые помогают организму восстановиться после коронавируса. По её словам, после выздоровления в рацион необходимо включить цельнозерновые продукты, бобовые, фрукты, овощи и ягоды, а также рыбу и кисломолочные продукты.