Россиянам рассказали о мошеннической схеме с фальшивыми аккаунтами МТС: мошенники стали регистрировать фальшивые аккаунты для кражи данных

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мошенники стали чаще регистрировать фальшивые аккаунты, сообщил РИА Новости директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук. По его словам, таким образом они получают доступ к банковским счетам россиян, после чего крадут данные и деньги.

Появляются все более изощренные методы обмана, одним из которых является регистрация фальшивых аккаунтов. <...> Получив необходимую информацию, мошенники используют ее для доступа к банковским счетам, — сказал Бийчук.

Эксперт отметил, что мошенники сначала тщательно собирают данные разных людей. Затем они создают учетные записи на популярных сервисах, где нужно подтверждение через СМС. Для регистрации аферисты используют случайные номера телефонов. Бийчук добавил, что они пытаются узнать код через звонки, при этом представляются как сотрудники служб безопасности.

Ранее пресс-служба МВД сообщила, что мошенники создают фейковые сайты по продаже авиабилетов за пару часов. В ведомстве подчеркнули, что жертвы обнаруживают обман только в аэропорту, когда аферисты уже успели полностью изменить внешний вид ресурса. В итоге след таких злоумышленников отследить нелегко. Преступник тем временем продолжает заниматься незаконной деятельностью, отметили в МВД.