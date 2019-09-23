https://static.news.ru/photo/1cf84622-de95-11e9-b696-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Эксперты Роскачества проверили безопасность бутилированной воды для детей.

Участие в исследовании приняла вода «Фруто няня», «Калинов Родничок», «Святой источник», «Агуша», «Расти большой», «Сказочный лес», AquaKids, «Сенежская малютка», Slavda superkid и «Монастырская».

Вся исследованная вода оказалась безопасной и качественной. Её действительно можно назвать «детской», она соответствует более жёстким требованиям по количеству тяжёлых металлов в составе, таких как кадмий и ртуть, — сообщили специалисты.

Вся проверенная продукция подвергалась только щадящим способам очистки и имеет природное происхождение. Она не содержит опасных для здоровья веществ и микроорганизмов, а также хлоридов, сульфатов и фосфатов.

Цвет, вкус и запах также соответствует нормам. При этом каждая вода содержит калий, который является важным показателем качества.

Эксперты добавили, что производители воды «Мотя», «Каждый день» и «Ашан Baby» неверно указали содержание фтора в продукции, а «Черноголовка», «Бабушкино лукошко», «Каждый день» — йода, передаёт RNS .

Ранее News.ru писал, что жителей России, которые не опасаются пить водопроводную воду, стало больше. Многие её кипятят или очищают с помощью фильтров, однако есть и те, кто считает возможным употреблять и неочищенную жидкость.