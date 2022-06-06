Россиянам рассказали о легком способе продеть нитку в иголку

Фото: Vladimir Godnik/moodboard/Global look Press

Чтобы продеть нитку в иголку, достаточно просто потереть часть иглы, где расположено ушко, захватывая ниточку. Со временем хвостик окажется в игольном ушке, а такой легкий способ поможет сделать это даже людям с плохим зрением, передает «Царьград».

Нитку нужно положить на ладонь, а затем потереть часть иголки, где расположено ушко, захватывая ниточку. Постепенно хвостик окажется в игольном ушке, — пишет издание.

Ранее микроминиатюрист из Новосибирска Владимир Анискин создал миниатюрную розу на ушке иглы. По словам мастера, это самая дорогая и самая маленькая роза в мире.

При этом точную стоимость своего продукта микроминиатюрист не озвучивает: вероятнее всего, мастер назовёт её уже при покупке. Сам Анискин сейчас работает над оформлением розы, которую без микроскопа не получится даже рассмотреть.