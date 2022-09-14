Россиянам рассказали о компенсации за не попавшего в детсад ребенка Доцент Парфенов: россияне имеют право на компенсацию при непопадании ребенка в детсад

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

В случае отсутствия мест для ребенка в государственном детском саду россияне имеют право на компенсацию. Об этом заявил агентству ПРАЙМ эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета им. С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. При этом он пояснил, что в разных регионах страны компенсации могут различаться.

Эксперт отметил, что подобного рода выплаты имеют региональный характер, условия их получения в каждом субъекте могут быть свои. так, Пермь распростаняет помощь на все семьи с малолетними детьми, а в Подмосковье решение о выплате компенсации принимают представители органов местного самоуправления. Непосредственно в Москве и Санкт-Петербурге компенсации не выплачивают вовсе.

Парфенов добавил, что размер компенсации от региона к региону также различается. Чтобы узнать, положена ли семье данная выплата и каков будет ее размер, необходимо обращаться в соответствующие подразделения органов местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что многодетные семьи в России могут получить медаль ордена «Родительская слава», орден «Родительская слава» и звание «Мать-героиня». За каждую награду власти выплачивают денежное пособие. Так, за медаль «Родительская слава» семье дают 200 тысяч рублей.