Россиянам рассказали, о какой опасности сигнализируют изменения языка Стоматолог Антипенко: изменения языка могут говорить о заболеваниях органов

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Изменение цвета языка или налет могут говорить о серьезном заболевании, рассказал в эфире радио Sputnik врач-стоматолог, преподаватель, медицинский эксперт Алексей Антипенко. По его словам, если изменения на языке не связаны с употреблением красящей еды или напитков, необходимо обратиться к врачу. При этом стоматолог после осмотра и забора анализов перенаправит к специалисту другого профиля, объяснил эксперт.

Язык просто так цвет не меняет. И налет на языке в таком количестве, чтобы вы его заметили, может свидетельствовать о заболеваниях желудочно-кишечного тракта, может быть проявлением кандидоза. Есть такое явление, как «волосатый» язык, оно может говорить о ВИЧ-инфекции. Посереть язык может из-за нарушений в деятельности печени или почек. Бледность языка может предупреждать об анемии или нарушении кровообращения. Излишняя сухость бывает при сердечно-сосудистых заболеваниях, — сказал Антипенко.

Ранее стоматолог Татьяна Сумцова посоветовала чистить зубы после каждого приема пищи, а не только утром и перед сном. Медик подчеркнула, что процедура должна длиться минимум три минуты. Она также отметила, что для более эффективного ухода допускается использование ирригатора, ершика и многопучковой щетки.

Кроме того, медик рекомендовала регулярно посещать стоматолога и проходить профессиональную чистку, в том числе от зубного камня, раз в год.