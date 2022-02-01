Россиянам рассказали о дыхательной технике для борьбы с бессонницей

Американский медик Эндрю Вэйл разработал дыхательную практику по принципу 4-7-8, многие считают, что это единственный способ успокоить нервную систему и заснуть за минуту. По имеющимся данным, эта методика уменьшает тревожность и полезна для психического здоровья, пишет Live 24.

Техника довольно простая: сначала надо поместить кончик языка между верхним нёбом и зубами и удерживать его там на протяжении всей практики. Начните считать и на 4 счета нужно совершить вдох, а после задержать дыхание на 7 счетов. Затем, считая до восьми, выдохните через рот, задействовав для этого губы так, чтобы получился свистящий звук, — пишет издание.

Россиянам порекомендовали делать по четыре таких подхода каждый день по два раза. Спустя месяцев количество таких подходов можно увеличить до восьми раз. По данным СМИ, подобная дыхательная гимнастика поможет снять раздражение и контролировать гнев.

Ранее стало известно, что учёные Колумбийского университета США провели исследование, в рамках которого выяснилось: рафинированные продукты, например, рис, сахар и хлебобулочные изделия, провоцируют бессонницу. По их мнению, организм реагирует на повышенный уровень сахара в крови с помощью инсулина, что приводит к выбросу адреналина и кортизола, которые могут стать причиной нарушения сна.