Россиянам рассказали о дешевой и полезной рыбе Врач Бобровский: сардина, сельдь, салака и скумбрия являются полезной и дешевой рыбой

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Полезную и дешевую рыбу следует выбирать, руководствуясь правилами четырех «с». Об этом в интервью радио Sputnik рассказал кандидат медицинских наук, врач-диетолог Андрей Бобровский. Он подчеркнул, что употребление рыбы продлевает жизнь, поскольку содержит жиры, препятствующие развитию онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также появлению избыточного веса. При этом совсем не обязательно покупать дорогие сорта.

Есть правило четырех «с». То есть я советую употреблять сардину, салаку, сельдь и скумбрию. Обращайте внимание в магазинах на такую рыбу. Вся рыба на «с» особенно полезна и чаще всего отличается оптимальным сочетанием цены и качества. При желании можно найти и дорогую рыбу на «с», но это не обязательно, — посоветовал врач.

При этом Бобровский рекомендовал по возможности пробовать разные виды рыбы, поскольку польза, которую она может принести организму, также разнообразна.

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