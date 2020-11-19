Названы дерзкие схемы мошенников в период эпидемии

https://static.news.ru/photo/96c60e04-2ab0-11eb-9368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия коронавируса понудила мошенников изобретать изощрённые способы обмана россиян. О самых дерзких схемах рассказали юристы.

Главный упор делается на товарах, которые помогают в борьбе с коронавирусом. Чаще всего предлагаются обереги, амулеты, «лечебно-профилактические» очистители воздуха, «убивающие вирус» маски, «исцеляющие» благовония и кремы. Злоумышленниками продаются и услуги — ритуалы, заговоры, снятие порчи, сообщает MK.RU.

В трудные минуты человеческой психике свойственно искать какую-то опору, поверить в целебные свойства некого предмета или ритуала, — пояснил психолог и юрист Сергей Ланг.

Неудивительно, что в арсенале злоумышленников имеются предложения по специальным «лекарствам» и «вакцинам». Также предлагается купить справки об отсутствии коронавируса.

В период пандемии пользуется спросом высокооплачиваемая работа. Чтобы устроиться на неё россиянам предлагается приобрести специальную дорогую литературу или пройти тестирование на сторонних сайтах. Так мошенники получают доступ к паролям и другим персональным данным. Тем россиянам, кто имеет непогашенные кредиты, мошенники предлагают оформить банкротство за предоплату. После её получения они «пропадают».

Также распространены схемы с рассылкой фейковых штрафов за нарушение самоизоляции. Активизировались ненастоящие благотворительные фонды, которые выманивают деньги.

В Интернете кибермошенники тоже работают по теме «Пандемия». Они регистрируют различные домены, в названиях которых содержатся слова «коронавирус», «covid» и другие, семантически попадающие в повестку, отметил адвокат Валерий Чесных.

Актуальную тематику злоумышленники применяют с одной единственной целью — украсть ваши данные или деньги, а лучше и то, и другое, — считает юрист.

Также известна история банды, члены которой звонили россиянам и, представляясь сотрудниками поликлиник, сообщали им о якобы «очень тревожных» результатах анализов. Жертвам злоумышленников предлагались дорогостоящие препараты. Опасаясь за здоровье, россияне втридорога покупали «химию» непонятного происхождения.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова заявила: в преддверии «чёрной пятницы» злоумышленники активизируются. По её словам, их предложения по различным банковским продуктам будут содержать большие скидки. Так называемая чёрная пятница в 2020 году состоится 27 ноября. В преддверии этой даты следует быть осторожным в разговоре с неизвестными.