Россиянам рассказали о безопасном способе дать деньги в долг Юрист Гаврюшкин посоветовал заключить с заемщиком договор залога

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заключите с заемщиком договор о залоге или займе перед тем, как дать деньги в долг, заявил в беседе с aif.ru Юрист Сергей Гаврюшкин. По его словам, расписка и подобный документ позволят доказать правоту в суде.

Заключите договор залога с заемщиком. Его можно составить произвольно: установленной формы в законе нет, но обратите внимание — договор залога недвижимости (иначе говоря, ипотеки) необходимо зарегистрировать в Росреестре. А если в залог передается доля в недвижимости, то обязательное требование — заверение договора залога у нотариуса. Обратиться за заверением еще придется в случае, если договор займа тоже был заверен нотариально, — уточнил юрист.

Гаврюшкин добавил, что человек может установить штраф за неисполнение обязательства в срок и четко прописать этот пункт в договоре. Еще одним надежным способом станет перевод денег на счет заемщика в банке и указание в назначении платежа конкретного договора займа и срока возврата.

Директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода ранее указал, что рассрочки на товар на маркетплейсах являются завуалированными потребительскими кредитами. По его словам, такие займы обязательно войдут в кредитную историю покупателя и отразятся в ней.