Россиянам рассказали, нужно ли платить за случайно поврежденный товар Эксперт по правам потребителей Егармин: случайную порчу возмещать не нужно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Непреднамеренную порчу товара в магазине покупатель компенсировать не должен, заявил сопредседатель общественной организации «Национальный союз защиты прав потребителей» Алексей Егармин в эфире радио Sputnik. По его словам, если покупатель случайно задел витрину тележкой или уронил товар с полки, это является проблемой ретейлера.

Если в действиях покупателя не было злого умысла, если это не было целенаправленное причинение имущественного ущерба, если это не какой-то безумец, который пришел и крушит полки, а человек, который ненамеренно задел что-то тележкой или руками, то это однозначно относится на сторону магазина. Значит, магазин не предусмотрел такие условия хранения, чтобы товар не пострадал от общения с покупателем. Здесь точка, никаких других вариантов быть не может. Если есть возможность товар уронить, значит, магазин неправильно справился с ситуацией, — сказал он.

При этом эксперт указал, что продавец имеет право запретить клиенту пробовать или тестировать товары в торговой точке, исключением является дегустация продуктов или демонстрация работы приборов.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что за нарушение прав потребителей продавцам, в том числе цветов, грозит административная ответственность в виде штрафов до 500 тысяч рублей. Он отметил, что подобное взыскание предусмотрено за обман потребителя (обсчет, плохое качество и т. д.).