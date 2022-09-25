Россиянам рассказали, нужно ли мобилизованным брать свою экипировку «Объясняем.рф»: призванные по частичной мобилизации россияне могут брать свою экипировку

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Призванные в рамках частичной мобилизации россияне обеспечиваются всей необходимой экипировкой, сообщает портал «Объясняем.рф». В то же время военнослужащим разрешается взять свою, если они считают ее более подходящей.

Военнослужащие обеспечиваются всеми видами довольствия, включая обмундирование и экипировку. Если у военнослужащего есть своя, удобная для него экипировка, он может использовать ее, — говорится в сообщении.

На портале также подчеркнули, что выплаты, которые будут получать призванные по мобилизации военнослужащие, можно тратить по своему усмотрению, в том числе и на индивидуально выбранную экипировку.

Также уточняется, что мобилизованных полностью обеспечат питанием, в которое включены мясные, овощные или рыбные блюда, и необходимыми лекарствами. При этом военгослужащие могут брать с собой продукты длительного хранения и нерецептурные лекарства с учетом особенностей организма и наличия хронических заболеваний.

Алкоголь и сильнодействующие препараты брать запрещено. С собой также не получится привезти смартфоны. В качестве исключения разрешены кнопочные телефоны, однако они будут храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время.

Во время прохождения переподготовки мобилизованные будут проживать в районе дислокации воинской части, а в ходе участия в спецоперации на Украине — в районе выполнения задач. Посещение магазинов, аптек и других мест вне части возможно строго с разрешения командования.

Ранее комбат первого ударно-штурмового батальона 131-го полка Донецкой Народной Республики Максим Дроздов рассказал, что мобилизованных отправят на Украину, чтобы закреплять взятые под контроль территории. Также ими заменят военнослужащих, находящихся на передовой.