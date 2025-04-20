Врачи «отлучили» Боярского от любимого дела Луппиан: врачи рекомендовали Боярскому на месяц оставить сцену

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Михаил Боярский

Российскому актеру Михаилу Боярскому рекомендовали на месяц воздержаться от появления на сцене, рассказала ТАСС его супруга, художественный руководитель театра имени Ленсовета народная артистка РФ Лариса Луппиан. Боярский был госпитализирован после падения в театре.

Вообще врачи ему сказали, что месяц они ему не разрешают на сцену выходить, но мы, артисты, такие, знаете: врачи нам одно говорят, а мы делаем другое, так что будет смотреть по самочувствию, — сказала супруга артиста.

14 апреля Михаил Боярский обратился за медицинской помощью после несчастного случая на сцене. Как рассказала его жена, артист споткнулся, упал и получил перелом ребра и ушиб легкого. По словам Луппиан, Боярский какое-то время провел на больничном и чувствует себя нормально. Сильной боли у артиста не было, он уже идет на поправку.

Кроме того, в театре Ленсовета сообщали, что в связи с инцидентом Боярский не сможет выйти на сцену в спектакле «Ромео и Джульетта». Мероприятие прошло без артиста в пятницу, 18 апреля.

Сообщалось также, что Боярского скоро выпишут из больницы. Как рассказал концертный директор артиста Александр Зыкин, врачи пообещали отправить актера домой на следующей неделе. Отмечалось, что ближайшие спектакли с участием Михаила Боярского в театре имени Ленсовета остаются в расписании — 27 и 29 апреля.