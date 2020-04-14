Россиянам рассказали, на какое время можно планировать турпоездки

https://static.news.ru/photo/7807b012-d386-11e9-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россиянам не стоит планировать туры по стране раньше июля, а в Европу можно собираться только осенью. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

В АТОР не знают, когда закончится кризис, но напоминают, что изоляция в Китае длилась 2,5 месяца.

Россия закрылась с 30 марта — то есть раньше июля я бы ничего не стала планировать, — цитирует Ломидзе «Интерфакс».

Она добавила, что в Европе заявили о продлении ограничений на авиасообщение до сентября. По её словам, если кто-то хочет рискнуть и купить билеты, то стоит сразу оговорить условия возврата или переноса поездки.

Как писал NEWS.ru, ранее глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв сообщил, что российские туристы, которые купили путёвки за рубеж и по России, получат полную денежную компенсацию после того, как будет принят закон о дополнительных полномочиях кабмина в условиях ЧС.