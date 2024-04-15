Россиянам рассказали, на что обратить внимание при покупке загородного дома Строительный эксперт Лукин: при покупке дома надо проверить его документацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При покупке собственного загородного дома необходимо проверить исполнительную документацию объекта, выяснить, проводился ли технический надзор, и осмотреть фундамент, рассказал LIFE.ru директор одной из строительных компаний Виктор Лукин. По его словам, перед покупкой нужно договориться о проведении осмотра дома с техническим консультантом.

Прежде всего следует убедиться, есть ли у объекта исполнительная документация, например акты скрытых работ, первоначального объекта и фотофиксации, объяснил специалист. Если есть полная документация, то строительство можно назвать качественным.

Эксперт порекомендовал уточнить, проводился ли во время строительства дома технический надзор, это поможет быстро оценить состояние постройки и вероятные отклонения от норм. Проблемы могут проявиться спустя время, поэтому нужно проверить фундамент и другие части сооружения. Также можно попросить контакты человека, который занимался этим надзором, или журнал работ.

Не следует делать свой выбор исключительно из-за внешних признаков и мебели, поскольку некоторые дефекты могут так и остаться незамеченными, уточнил Лукин. Кроме того, не стоит покупать недвижимость исключительно из-за ее цены или местоположения. Для того чтобы выявить риски и недостатки, лучше провести осмотр загородного дома с надзорным инженером или с техническим консультантом, подытожил Лукин.

Ранее глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов рассказал, что право собственности на дачный дом можно оформить в упрощенном порядке до 1 марта 2031 года. Он отметил, что в аналогичном порядке россияне имеют право стать полноценными владельцами недвижимости, возведенной на земельном участке до 4 августа 2018-го.