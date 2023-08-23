Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом, курсы вождения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, еще одним условием возврата денежных средств может быть благотворительность.
Оформить декларацию и вернуть часть средств можно за занятия спортом, курсы вождения и благотворительность, — сказал Чаплин.
Депутат отметил, что государство всячески поддерживает стремление россиян заниматься спортом. Поэтому, считает парламентарий, если спортивная секция или ИП находятся в реестре Минспорта, то начиная с 2022 года можно оформить налоговый вычет на себя и детей. Кроме того, государство государство может вернуть часть средств не только за курсы вождения, но и за оплату обучения в вузе, уроки английского для себя или для ребенка. В то же время за траты на благотворительность россиянин может получить до 25% своего годового дохода.
Ранее в России успешно завершился ввод системы единого налогового счета (ЕНС). Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что теперь россияне могут уплачивать налоги и сборы через ЕНС, система работает без сбоев.
Помимо этого, он рассказал о новом законопроекте, который позволит россиянам подавать уведомления в налоговую службу без усиленной подписи. По словам главы ФНС, также изменится и система начисления налоговых вычетов со страховых взносов.