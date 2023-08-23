Россиянам рассказали, на что нужно тратить деньги для налогового вычета Депутат Чаплин: вернуть часть средств можно за занятия спортом и курсы вождения

Фото: shutterstock.com

Россияне могут получить налоговый вычет за занятия спортом, курсы вождения, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Никита Чаплин. По его словам, еще одним условием возврата денежных средств может быть благотворительность.

Оформить декларацию и вернуть часть средств можно за занятия спортом, курсы вождения и благотворительность, — сказал Чаплин.

Депутат отметил, что государство всячески поддерживает стремление россиян заниматься спортом. Поэтому, считает парламентарий, если спортивная секция или ИП находятся в реестре Минспорта, то начиная с 2022 года можно оформить налоговый вычет на себя и детей. Кроме того, государство государство может вернуть часть средств не только за курсы вождения, но и за оплату обучения в вузе, уроки английского для себя или для ребенка. В то же время за траты на благотворительность россиянин может получить до 25% своего годового дохода.

Ранее в России успешно завершился ввод системы единого налогового счета (ЕНС). Глава ФНС Даниил Егоров заявил, что теперь россияне могут уплачивать налоги и сборы через ЕНС, система работает без сбоев.

Помимо этого, он рассказал о новом законопроекте, который позволит россиянам подавать уведомления в налоговую службу без усиленной подписи. По словам главы ФНС, также изменится и система начисления налоговых вычетов со страховых взносов.