Россиянам рассказали, можно ли выделить критерии любви Психиатр Федорович: критериев и определения любви не существует

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Любовь является фантомом, потому что не существует ее критериев и определения, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-психиатр Александр Федорович. По его словам, говорить можно лишь об инстинкте размножения.

Любовь — это очередной фантом, потому что нет критериев и определения. Если есть химия, то это какая-то страсть, инстинкт, тогда это размножение. Либо тогда мы подыгрываем и подменяем понятия: любовь, дружба. Если это любовь, то куда она девается? — сказал эксперт.

Ранее Федорович заявил, что больше всего женщины ценят в мужчинах такое качество, как щедрость. При этом он уточнил, что речь не обязательно идет о финансовой стороне. По мнению Федоровича, это понятие включает все, что партнер готов сделать ради любимой.

Семейный психолог Роман Бобоедов же поделился мнением, что мужчинам больше всего нравятся женщины с прямой осанкой, длинными ногами, пухлыми губами, пропорциональными широкими бедрами и «пышной грудью». Он отметил, что также мужчин привлекает гибкая и тонкая шея. Все это считается эстетичным, но по факту является показателем эффективности биологической единицы, утверждает специалист.