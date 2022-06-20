Россиянам рассказали, можно ли выбрасывать банковские карты

Фото: Роман Васильев/NEWS.ru

Портал «Финтолк» рассказал о том, стоит ли выбрасывать банковские карты в случае их ненадобности, и нужно ли их разрезать, как традиционно поступают в российских банках. Авторы сайта уверяют, что если срок карты истек, ее смело можно утилизировать, но предварительно стоит убедиться, что карта заблокирована.

В идеальном случае, когда банковская карта на самом деле прекратила действовать и банк ее деактивировал, больше с ней ничего вредного для клиента сделать нельзя. Даже если она попадет в руки постороннему, максимум, что тот сможет сделать, — записать в блокнот связку «номер карты + фамилия и имя владельца». Для того чтобы расплатиться картой, этого недостаточно, — утверждают авторы «Финтолка».

Пользователю необходимо связаться с сотрудником банка, чтобы убедиться в блокировке карты. На сайте отмечается, что сегодня такая процедура особенно необходима, поскольку многие банки автоматически продлевают карты на фоне нынешних санкций.

Дело в том, что после ухода из России Visa и Mastercard многие банки продлили срок действия старых карт до бесконечности. И то, что на них написано, уже роли не играет, — подчеркивает издание.

В том случае, если карта продолжает оставаться активной, ее следует разрезать или сжечь.

Ранее главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов заявил, что карты российских банков хакерам больше неинтересны, поскольку за рубежом на них уже ничего невозможно купить.