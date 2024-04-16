Россиянам рассказали, может ли домашний Wi-Fi-роутер вредить здоровью Эксперт по кибербезопасности Ульянов: Wi-Fi-роутер безопасен для здоровья

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Wi-Fi-роутеры не вредят здоровью человека, рассказал в беседе с «Москвой 24» эксперт в сфере информационной безопасности Владимир Ульянов. По его словам, сейчас не существуют данных, в которых говорится об опасности роутеров для человека.

Специалист отметил, на основании имеющихся исследований можно считать, что это устройство достаточно безопасно.

Уровень электромагнитного излучения от Wi-Fi-роутера не выше, чем от каких-либо других бытовых приборов, — подчеркнул Ульянов.

Ранее инженер Михаил Сергеев посоветовал не отключать роутер на время отпуска, чтобы не привлекать лишнее внимание воров. Специалист подчеркнул, что выключенный роутер может быть сигналом, что человек уехал или в квартире в целом никто не живет. В таком случае злоумышленники могут попытаться пробраться в квартиру, чтобы обокрасть жильцов.

До этого аналитики провайдера цифровых услуг рассказали, что при подключении к домашней сети Интернет возникает риск передачи вируса или вредоносного программного обеспечения с устройства гостя и утечки личной информации. Существует альтернативная гостевая сеть, которая помогает в безопасном режиме подключаться устройствам к Wi-Fi-сети.