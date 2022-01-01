Россиянам рассказали, кто может скрываться под видом «тайного Санты» Специалист по ИБ Ненахов: мошенники могут собирать личные данные под видом «тайного Санты»

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В период новогодних праздников мошенники под видом «тайного Санты» могут выведывать у россиян личные данные, предупредил специалист по информационной безопасности Александр Ненахов. Эксперт рассказал агентству ПРАЙМ, что перед Новым годом сотрудники определенных компаний подверглись различным атакам, среди которых наиболее популярными стали рассылки СМС о ценных подарках, для получения которых нужно оплатить доставку, скидки на фишинговых сайтах и звонки с целью хищения данных банковских карт. По словам Ненахова, среди работников организаций каждый четвертый попадался на эти уловки, в чем убедился один из топ-менеджеров, решивший проверить осведомленность своих сотрудников.

На корпоративную почту сотрудников для наибольшей правдоподобности в качестве легенды разослали письма с приглашением принять участие в популярном сервисе «Тайный Санта» со ссылкой на фишинговый ресурс, URL которого отличается лишь одной буквой от оригинального ресурса. При переходе по ссылке из фишинговой рассылки пользователь попадал на страницу заполнения информации, — сообщил Ненахов.

В результате каждый третий сотрудник перешел по фишинговой ссылке, а каждый четвертый ввел данные для авторизации. И только каждый десятый обратился в службу безопасности, сообщив о подозрительной рассылке.

В декабре Telegram-канал Baza сообщал, что телефонным мошенникам удалось обмануть главного эксперта Центробанка РФ. Злоумышленники действовали по распространенной схеме, представляясь в разговоре сотрудниками банка, самого ЦБ, а также ФСБ, убеждая жертву, что некое лицо пытается взять на нее кредит. Впоследствии эксперт Центробанка сама взяла в двух банках кредиты на общую сумму в 1,6 млн рублей и перевела все средства мошенникам.