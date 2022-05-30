Россиянам рассказали, кто может претендовать на двойную пенсию Профессор Сафонов рассказал, кто может претендовать на двойную пенсию

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Если человек в 45 лет вышел на военную пенсию, а после этого работал еще 20 лет, то он может претендовать на двойные соцвыплаты в соответствии с трудовым стажем, заявил профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. По его словам, получать военную пенсию могут бывшие сотрудники МВД, прокуратуры, Следственного комитета и Федеральной службы безопасности, пишут «Народные Новости».

Если после 45 лет этот человек еще отработает соответственно 20 лет, то сможет накопить себе страховой стаж, как обычный человек, который не был связан с воинской службой, и в результате сможет получать две пенсии, пенсию военного и пенсию страховую, — подчеркнул Сафонов.

Он также уточнил, что для всех категорий граждан положена соответствующая пенсия. У военнослужащих или бывших сотрудников силовых структур пенсионный возраст наступает в 45 лет, заверил Сафонов.

Ранее президент России Владимир Путин предложил на 10% проиндексировать пенсии неработающим пенсионерам. Он также объявил об увеличении прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда на 10% с 1 июня и 1 июля соответственно и выдвинул идею проводить в стране политику опережающего роста зарплат относительно расходов. Глава государства напомнил, что с 1 января этого года выплаты уже были проиндексированы на 8,6%.

Экономист Юрий Ершов также сообщил, что индекcация МРОТ и пенсий на 10%, которую согласовали в правительстве России, коснется более 50 млн россиян. Он объяснил, что из-за санкций цены выросли почти во всех секторах торговли и граждан нужно было поддержать как можно быстрее.