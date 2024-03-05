Россиянам рассказали, кто будет работать 8 Марта Юрист Георгиева: работать 8 Марта будут предприятия непрерывного цикла

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для определенных категорий работников, таких как специалисты предприятий непрерывного производственного цикла или сферы обслуживания, праздничные выходные в Международный женский день останутся обычными трудовыми буднями, рассказала в беседе с «Москвой 24» юрист Алла Георгиева. По ее словам, работать в праздники придется и тем, кто занимается неотложными ремонтными и погрузочно-разгрузочными работами.

Юрист также подчеркнула, что в ряде случаев выйти на работу могут обязать и сотрудников, трудящихся по пятидневному графику. Это происходит, если необходимо выполнить заранее непредвиденные работы. При этом работодатель должен получить от специалиста письменное согласие. Однако есть и ситуации, когда это не требуется.

Привлечь к работе в выходные и праздничные дни без согласия сотрудника могут для предотвращения катастрофы, производственной аварии или при возникновении иных чрезвычайных обстоятельств, — пояснила эксперт.

Ранее Алла Георгиева рассказала, что в марте можно получить повышенную заработную плату, если работать в праздничные дни. Так, по ее словам, в некоторых организациях за работу в праздники полагается тройная оплата.