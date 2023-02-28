Россиянам рассказали, кому опасно соблюдать пост Врач Тананакина: соблюдать пост нельзя при почечной недостаточности и проблем с ЖКТ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Врач-эндокринолог Наталия Тананакина рассказала РИАМО, что поститься не следует людям, у которых имеются заболевания ЖКТ, например, язвенная болезнь желудка, острый и хронический гастрит, панкреатит, холецистит, а также почечная недостаточность. Эксперт пояснила, что организм во время поста не получает достаточного количества белка и жира, витаминов D, А, В12, железа, кальция и фосфора.

Поститься нельзя людям с язвенной болезнью желудка, острым и хроническим гастритом, панкреатитом, холециститом, желчекаменной болезнью, т. е. с различными заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также с почечной недостаточностью, сердечной недостаточностью, — сказала Тананакина.

Специалист добавила, что проблемы могут возникнуть и у больных сахарным диабетом. Она предупредила, что пост противопоказан беременным и кормящим женщинам, а также детям до 14 лет.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.