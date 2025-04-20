Россиянам рассказали, кому нужно держаться подальше от пасхальных куличей Диетолог Поляков призвал людей с ожирением и диабетом не есть куличи на Пасху

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Людям, страдающим сахарным диабетом, ожирением и панкреатитом, не стоит лакомиться куличами во время празднования Пасхи, так как это может негативно отразиться на их здоровье, считает врач — эндокринолог-диетолог Антон Поляков. Также от употребления таких хлебобулочных изделий стоит воздержаться и в случае наличия нарушения микрофлоры кишечника, передает aif.ru.

Куличи не следует употреблять людям с ожирением, сахарным диабетом, панкреатитом, дисбиозом кишечника, то есть нарушением микрофлоры, — объяснил эксперт.

Предрасположенным к образованию доброкачественных или злокачественных опухолей людям стоит обходить стороной «дубайские» куличи из-за наличия в них фисташек, отметил медик. Он напомнил, что в этих орехах содержится микроэлемент омега-6, который в больших количествах может спровоцировать ускорение роста новообразований. Также праздничную сдобу не стоит есть тем, у кого повышен холестерин или имеются серьезные риски развития атеросклероза, добавил Поляков.

Ранее в Росстате подсчитали, что приготовление домашнего кулича в этом году обойдется жителям страны почти в 271 рубль. В основу расчетов лег классический рецепт традиционного хлебобулочного изделия с изюмом и глазурью. Самым дорогим компонентом выпечки оказалось сливочное масло, а самым дешевым — сахар.