Россиянам рассказали, кому нельзя купаться в ледяной воде

Кратковременное погружение в ледяную воду может вынести любой человек без риска обострения хронических заболеваний, рассказала председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Наталья Серая. Она подчеркнула, что пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, а также с психическими расстройствами в прорубь окунаться нельзя, пишет «Слово и Дело».

Кратковременное погружение никому вреда не нанесёт. Есть и противопоказания для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, психическими расстройствами. Такие люди в прорубь не допускаются, — пояснила Серая.

Она добавила, что неподготовленный человек в целом может продержаться в ледяной воде около двух минут. Она порекомендовала заблаговременно готовиться к этой процедуре, принимая контрастный душ в домашних условиях. Помимо этого, продолжила эксперт, можно принимать снежные ванны. Она отметила, что постепенное закаливание организма в течении года подготовит человека к крещенским купаниям.

Ранее врач Бутай Бутаев рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. Он также порекомендовал не потреблять алкоголь до и после процедуры.