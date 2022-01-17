Россиянам рассказали, кому нельзя купаться в ледяной воде
Председатель «Моржей столицы» Серая: с болезнями сердца, почек и психики нельзя моржевать
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
12:28, 17 января 2022
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Кратковременное погружение в ледяную воду может вынести любой человек без риска обострения хронических заболеваний, рассказала председатель клуба закаливания и зимнего плавания «Моржи столицы» Наталья Серая. Она подчеркнула, что пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и почек, а также с психическими расстройствами в прорубь окунаться нельзя, пишет «Слово и Дело».
Кратковременное погружение никому вреда не нанесёт. Есть и противопоказания для людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, почек, психическими расстройствами. Такие люди в прорубь не допускаются, — пояснила Серая.
Она добавила, что неподготовленный человек в целом может продержаться в ледяной воде около двух минут. Она порекомендовала заблаговременно готовиться к этой процедуре, принимая контрастный душ в домашних условиях. Помимо этого, продолжила эксперт, можно принимать снежные ванны. Она отметила, что постепенное закаливание организма в течении года подготовит человека к крещенским купаниям.
Ранее врач Бутай Бутаев рассказал, как подготовиться к крещенским купаниям. Он также порекомендовал не потреблять алкоголь до и после процедуры.