Россиянам рассказали, кому не стоит пить чай каркаде Диетолог Соломатина: чай каркаде противопоказан при низком давлении

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Чай каркаде противопоказан людям, страдающим от низкого артериального давления, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» специалист уточнила, что напиток может вызывать головокружения. Тем временем при высоком давлении чай каркаде может ухудшить самочувствие.

Людям с низким артериальным давлением нужно быть осторожнее, потому что из-за каркаде возможно головокружение. Также, если при высоком давлении выпить лекарственный препарат с каркаде, может произойти очень резкое понижение и человек почувствует себя плохо, — пояснила врач.

Это особенно актуально для людей старше 50 лет. Кроме того, напиток противопоказан людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Так, чай каркаде не стоит пить при язве желудка, гастрите и повышенной кислотности. Соломатина отметила, что также не стоит употреблять напиток при наличии камней в желчном и мочевом пузыре, так как он стимулирует отток желчи и мочи и может спровоцировать обострения.

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