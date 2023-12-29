Россиянам рассказали, кому автоматически продлят водительские права В России продлят срок действия истекающих водительских прав на три года

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Срок действия водительских прав, который истекает в 2024–2025 годах, автоматически продлят на три года, сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел России. Нововведение коснется водителей личного и рабочего вида транспорта.

Водительские удостоверения, срок действия которых истекает в 2024–2025 годах, продлевается на три года. Соответствующее постановление правительства Российской Федерации от 23 декабря 2023 года № 2269 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации и вступило в силу, — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Инициаторами этой идеи выступили МВД и Минэкономразвития России. Инициатива направлена на снижение административной нагрузки для граждан и бизнеса. В течение трех лет у водителей «просроченных» удостоверений не будет необходимости в их замене.

Депутат Виталий Ефремов ранее заявил, что отменять штраф для водителей, забывших дома права и свидетельство о регистрации авто, нельзя. Однако, по мнению парламентария, можно ввести альтернативу для такого наказания в виде поездки домой за забытыми документами на такси. Он подчеркнул, что сейчас такая возможность не предусмотрена: если водитель забыл права дома, он обязан платить штраф.