Россиянам рассказали, когда выгоднее всего покупать билеты на поезд ФПК: самые дешевые билеты в плацкарт бывают в феврале и ноябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самые доступные билеты в плацкарт на российские поезда дальнего следования обычно предлагаются в феврале или ноябре, передает РИА Новости со ссылкой на «Федеральную пассажирскую компанию» (ФПК, «дочка» РЖД). В то же время билеты в купе или СВ выгоднее всего приобретать заблаговременно.

Например, в высокий сезон, летом или в декабре, стоимость путешествия всегда будет выше, а в менее насыщенный период — в феврале или ноябре, цена билетов будет снижаться. Таким образом, благодаря графику пассажиры могут заранее выбирать для себя наиболее выгодный период для поездок, — пояснили в ФПК.

Для тех, кто предпочитает комфортные путешествия в купе, СВ и люксе, где используется динамическая система ценообразования, выгоднее всего приобретать билеты заблаговременно. ФПК также предлагает 10 специальных тарифных планов, которые включают в себя предложения для индивидуальных путешественников, людей старше 60 лет, семей и больших компаний. Кроме того, доступны и невозвратные тарифы для совершения поездок с максимальной выгодой.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что железнодорожная сеть обеспечивает 87% грузооборота России, а поездами в России пользуются свыше миллиарда пассажиров в год. ОАО «РЖД» является одним из основных заказчиков в сферах промышленности, строительства и профессионального образования, отметил российский лидер. По его словам, «Российские железные дороги» становятся источником заказов для многих секторов экономики, науки и технологического бизнеса.