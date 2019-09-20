https://static.news.ru/photo/7807b012-d386-11e9-bfdb-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Россиянам посоветовали брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. Таким образом, как считают в Госдуме, можно получить больше отпускных.

При этом лучше забыть об отпуске в январе и в мае, так как по деньгам это будет невыгодно.

Каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней, — приводит РИА Новости сообщение Госдумы.

Кроме того, россиянам рекомендовали брать как можно больше дней за раз, включая выходные. Специалисты пояснили, что отпускные за выходные начисляют, а вот зарплату — нет.

Ранее News.ru писал о том, что Роструд при помощи опроса на своём портале выяснил, какое количество россиян во время отпуска не интересуется работой. Оказалось, что не отвечают на рабочие письма и звонки только 22% работников. Ещё 7% завили, что устают не от работы, а без неё. Отвечают на запросы, связанные с работой, а также регулярно проверяют почту 29% отпускников. Исключительно срочные дела во время отпуска решают 49% опрошенных.