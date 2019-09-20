Россиянам посоветовали брать отпуск в месяцы, где больше всего рабочих дней. Таким образом, как считают в Госдуме, можно получить больше отпускных.
При этом лучше забыть об отпуске в январе и в мае, так как по деньгам это будет невыгодно.
Каждый рабочий день стоит дороже, но зато получится увеличить отпуск за счет выходных дней, — приводит РИА Новости сообщение Госдумы.
Кроме того, россиянам рекомендовали брать как можно больше дней за раз, включая выходные. Специалисты пояснили, что отпускные за выходные начисляют, а вот зарплату — нет.
Ранее News.ru писал о том, что Роструд при помощи опроса на своём портале выяснил, какое количество россиян во время отпуска не интересуется работой. Оказалось, что не отвечают на рабочие письма и звонки только 22% работников. Ещё 7% завили, что устают не от работы, а без неё. Отвечают на запросы, связанные с работой, а также регулярно проверяют почту 29% отпускников. Исключительно срочные дела во время отпуска решают 49% опрошенных.