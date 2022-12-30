Россиянам рассказали, когда выгоднее всего брать отпуск в 2023 году Менеджер Пучков рекомендовал брать отпуск в январе или мае, чтобы отдохнуть подольше

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Выбирать время для оплачиваемого отпуска на работе стоит исходя из стремления увеличить свой доход или получить дополнительные дни для отдыха, рассказал «Невским Новостям» директор по развитию сервиса вакансий Дмитрий Пучков. С точки зрения финансовой выгоды в 2023 году эксперт посоветовал брать отпуск в августе, поскольку по производственному календарю в нем будет 23 рабочих дня, это даст возможность побольше поработать и заработать до и после отпуска. А тем, кто хочет продлить отдых, лучше выбирать месяц с большим количеством праздничных дней. Они не включаются в отпуск и не оплачиваются, но позволяют увеличить продолжительность отдыха, объяснил специалист.

Для расчета дневного заработка сумма, полученная сотрудником за год, делится сначала на 12 месяцев, а затем на 29,3 дня — это среднее количество дней в месяце. Размер отпускных не зависит от продолжительности месяца, в котором человек намерен отдыхать, но количество рабочих дней напрямую влияет на размер зарплаты. Поэтому тем, кто хочет увеличить свой месячный доход, лучше брать отпуск в августе, — объяснил Пучков.

Желающим подольше отдохнуть Пучков рекомендовал брать отпуск в январе и мае, когда больше больше всего праздничных дней. Так, новогодние каникулы длятся с 1 по 8 января, а майские — с 1 по 2, а также с 6 по 9 число.

Эксперт напомнил работающим россиянам, что к отпускным могут добавить и часть зарплаты. Поэтому свои траты следует распределять эффективно, чтобы не остаться без средств к существованию, указал он. Перед отпуском лучше заранее оплатить квартплату, обучение, кредит или ипотеку.

Ранее россиянам дали советы, как увеличить отпуск до 45 дней. Юрист Маргарита Курашина объяснила, что при правильном планировании отпускных дней отпуск может превысить 28 календарных дней, которые полагаются по закону. Курашина напомнила, что россияне не работают в выходные и праздники, кроме того, у них есть право на больничные и отгулы.