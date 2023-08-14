Россиянам рассказали, когда станут доступны «напечатанные» дома Строительный эксперт Тупиков: для доступности 3D-домов нужно введение нормативов

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В мире развивается строительство домов при помощи 3D-печати, новая технология позволяет возводить жилье в короткие сроки, экономно используя средства, материалы и труд рабочих, что особенно актуально в условиях глобального жилищного кризиса, рассказал в беседе с журналом «Компания» гендиректор строительной компании Константин Тупиков. Тем не менее, по его словам, ограниченное предложение на российском рынке и строгие законы о зонировании и строительстве пока что сильно увеличивают стоимость такого жилья.

Существует ряд технических и правовых проблем, которые нужно решить для полноценного внедрения этой технологии. Прежде всего необходимо разработать стандарты и нормативы для 3D-печати домов, а также улучшить качество и надежность печатных конструкций. В том числе важно обучить строителей и архитекторов новым методам работы, — высказал мнение эксперт.

Как добавил строительный эксперт Андрей Яров, возведение зданий в России, всегда было сложной задачей из-за климатических условий, и процесс 3D-печати не является исключением, особенно при околонулевых и отрицательных температурах.

Кроме того, как отметил специалист по полимерным материалам строительной компании Евгений Спиряков, дома, возведенные по 3D-технологии, нуждаются в устройстве кровли, теплоизоляции, отделке, проведении инженерных систем.

Пока все это осуществляется вручную по классическим технологиям, такое преимущество 3D печати, как скорость, во многом снижается. Зачастую печать и сборка деталей занимает несколько дней, а на остальные работы уходит до полугода, — пояснил эксперт.

Издание напоминает, что строительство 3D-домов ведется с помощью системы, состоящей из принтера и портативной смесительной установки, которая подготавливает к печати высокопрочный бетон. Само оборудование управляется специальным программным обеспечением.

Ранее дизайнер интерьеров Павел Осипов рассказал, что в условиях продолжающегося роста цен на стройматериалы экономия на ремонте становится все более актуальной. Эксперт отметил, что оптимизировать смету можно за счет более дешевых, но в то же время качественных материалов, а также за счет изменения принципиального подхода к ремонту.