Чурикова опровергла участие «Города 312» в отборе на «Интервидение»

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Яна Чурикова

Телеведущая Яна Чурикова в своем Telegram-канале опровергла информацию о том, что группа «Город 312» появится на отборе «Интервидения» в Киргизии. Сообщения о выступлении музыкального коллектива начали появляться в соцсетях и на организационных ресурсах.

По словам Чуриковой, ее источники говорят, что с группой «Город 312» действительно выходили на связь и предлагали выступить в качестве специальных гостей на национальном отборе. Однако переговоры не были завершены, на данный момент никаких договоренностей о выступлении нет, рассказала она.

Понятно, выступление было бы логичным – группа родилась в Бишкеке, стала популярной в России. Кто, как не они, — прокомментировала ситуацию Чурикова.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году в Москве и Подмосковье музыкального конкурса «Интервидение». Мероприятие должно укрепить дальнейшее развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.

Также сообщалось, что свыше 20 стран подтвердили свое участие в «Интервидении». Как рассказал спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, свои таланты покажут музыкальные исполнители и коллективы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока.