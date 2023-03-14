Россиянам рассказали, когда переходить на летнюю резину Вильфанд: зимнюю резину не следует менять до середины апреля из-за гололедицы

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал ТАСС, что жителям Центрального федерального округа (ЦФО) еще рано задумываться о смене зимней резины на летнюю. По его словам, до середины апреля в Центральной России часто бывают ночные заморозки, а утром — гололедица.

Еще очень рано. Обычно в середине апреля меняют резину. Это не прогноз, а климатические наблюдения. До этого периода очень часто бывают ночные заморозки, поэтому утром заметная гололедица. Это опасно, — рассказал Вильфанд.

Он добавил, что следует начинать подготовку к смене резины после первой недели апреля.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза, автоэксперт Ян Хайцеэр рассказал NEWS.ru, что в начале весны автомобилистам необходимо проверить систему охлаждения, убрать дополнительные заслонки и обогревы. Он напомнил, что автолюбителям также необходимо заранее присмотреть летнюю резину, поскольку переход на нее случается внезапно. Эксперт указал, что зимняя резина более мягкая и в теплое время года тормозной путь увеличивается, а управляемость ухудшается.