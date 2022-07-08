Россиянам рассказали, когда не стоит передавать биометрические данные Специалист по кибербезопасности Ульянов: не стоит передавать биометрию, если это не дает преимуществ

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Не стоит передавать биометрические данные организациям, если это не дает преимуществ, сообщил специалист по кибербезопасности Владимир Ульянов изданию Lenta.ru. Утечка биометрии опасна тем, что её нельзя изменить, как можно было бы перевыпустить банковскую карту, отметил он.

Если данные вашей пластиковой карточки скомпрометированы, карту можно просто перевыпустить. В случае с биометрическими данными сделать это, естественно, невозможно. Пока данная информация не используется широко как раз из-за скептического отношения пользователей, но с развитием этой технологии вырастут и доступные сценарии для мошенников, — сказал Ульянов.

Тем временем Центробанку предложили протестировать новый тип банкоматов с идентификацией клиентов по видео. Раньше банки тестировали идентификацию через камеры пользователей, но регулятор посчитал такой способ рискованным.

Киберадвокат, сооснователь «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян ранее предупредил, что любая система биометрической идентификации несёт риски утечки данных и неправомерного доступа. Он напомнил о деле Анны Кузнецовой, которая судилась с мэрией Москвы после того, как смогла купить подробный отчёт о своих перемещениях.