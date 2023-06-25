Россиянам рассказали, когда не нужно терпеть зубную боль Врач Левчук: к стоматологу нужно обратиться немедленно при травме и отеке

Фото: Сергей Булкин / NEWS.ru

Врач-стоматолог Диана Левчук рассказала агентству ПРАЙМ, что пациентам не следует терпеть зубную боль, если появился отек, случилась травма, а также возникло покраснение десен с кровотечением. Эксперт пояснила, что при отеке возникает воспалительный процесс, который может усугубить ситуацию за пару дней. По ее словам, при травмах есть шанс спасти зубы, если своевременно поставить шину.

Исключение составляют случаи, когда появился отек. В таких ситуациях ждать нельзя. Если начался отек — это означает, что идет активный воспалительный процесс. И даже за пару дней ситуация может усугубиться, — сказала Левчук.

Специалист также порекомендовала как можно скорее попасть к стоматологу, если появилась сильная чувствительность зубов, а также откололся кусочек зуба.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак. Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.