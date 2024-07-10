Если у бывшего супруга есть объективные материальные трудности, ему могут уменьшить размер алиментов на ребенка, рассказала в беседе с aif.ru адвокат Наталья Хурчакова. По ее словам, эти трудности должны подтверждаться документами.
Эксперт отметила, что от уплаты алиментов не освобождают, если бывший супруг потерял работу, а его экс-супруга стала больше зарабатывать. Алименты можно только уменьшить в судебном порядке. Например, если у бывшего мужа появился ребенок в новом браке, он может потребовать пересмотреть размер выплат.
Основанием для снижения суммы выплачиваемых алиментов также могут стать изменение дохода, инвалидизация, временная нетрудоспособность экс-супруга, — объяснила адвокат.
Специалист добавила, что в таком случае суду нужно будет предоставить все документы, которые подтверждают временную нетрудоспособность или неспособность в конкретный период зарабатывать деньги по состоянию здоровья.
Ранее стало известно, что сумма долга вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в 59 млн рублей, которая значится на сайте Федеральной службы судебных приставов, не является верной. Жалоба футболиста по делу об алиментах рассматривается в суде Москвы.