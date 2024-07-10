Россиянам рассказали, когда можно требовать пересмотра размера алиментов Адвокат Хурчакова: человеку с материальными трудностями могут уменьшить алименты

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Если у бывшего супруга есть объективные материальные трудности, ему могут уменьшить размер алиментов на ребенка, рассказала в беседе с aif.ru адвокат Наталья Хурчакова. По ее словам, эти трудности должны подтверждаться документами.

Эксперт отметила, что от уплаты алиментов не освобождают, если бывший супруг потерял работу, а его экс-супруга стала больше зарабатывать. Алименты можно только уменьшить в судебном порядке. Например, если у бывшего мужа появился ребенок в новом браке, он может потребовать пересмотреть размер выплат.

Основанием для снижения суммы выплачиваемых алиментов также могут стать изменение дохода, инвалидизация, временная нетрудоспособность экс-супруга, — объяснила адвокат.

Специалист добавила, что в таком случае суду нужно будет предоставить все документы, которые подтверждают временную нетрудоспособность или неспособность в конкретный период зарабатывать деньги по состоянию здоровья.

Ранее стало известно, что сумма долга вратаря ПСЖ Матвея Сафонова в 59 млн рублей, которая значится на сайте Федеральной службы судебных приставов, не является верной. Жалоба футболиста по делу об алиментах рассматривается в суде Москвы.