Россиянам рассказали, когда грипп и ОРВИ пойдут на убыль Вирусолог Нетесов: спад заболеваемости гриппом и ОРВИ ожидается в конце февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России наблюдается незначительный рост заболеваемости COVID-19, гриппом и ОРВИ, который в конце февраля сменится спадом, рассказал в беседе с НСН заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, академик РАН Сергей Нетесов. При этом он призвал продолжать соблюдать меры эпидемической безопасности.

Стоит поберечься пожилым людям, а также тем, кто страдает диабетом и онкологическими заболеваниями. Им надо свести посещение общественных мест к минимуму, а при нахождении в общественных местах надевать маску. Вместе с тем спад <...> по традиции ожидается в конце февраля — начале марта, — отметил эксперт.

По его словам, недельный рост заболеваемости COVID-19 в России с 29 января по 4 февраля на 7,2% является небольшим и не должен вызывать сильное беспокойство. Вирусолог напомнил, что в новогодние праздники наблюдался спад заболеваемости гриппом и ОРВИ, после чего снова произошел подъем, но уже не настолько значительный, как в декабре.

Ранее эпидемиолог Ольга Ненастина рассказала, что уничтожить максимальное количество микробов и защитить себя от ОРВИ поможет мытье рук с мылом. При этом, по словам эксперта, эта процедура не отменяет обработку рук кожным антисептиком.