Россиянам рассказали, какую еду не стоит покупать на пляже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Диетолог и эндокринолог Антон Поляков рассказал, от покупки какой еды россиянам стоит воздержаться на пляже. Он поделился, что в прибрежной зоне не стоит покупать пирожки с яйцами, ливером, зеленью и чурчхелу, ведь это может навредить здоровью отдыхающего, сообщает URA.RU.

Поляков обратил внимание, что торговцы могут продавать чурчхелу долгое время, на ней собирается пыль и разные бактерии, также он подчеркнул, что от покупки сладостей тоже стоит воздержаться. По его словам, даже упакованные продукты несут опасность, ведь есть риск появления анаэробных бактерий.

Покупка чурчхелы имеет риски. Они могут ее продавать неделями, а там и пыль, и все остальное может великолепно скапливаться на самом продукте. Если ее упаковывают, могут создать риск развития анаэробных бактерий. Не надо покупать различные сладости. Свежеприготовленные пирожки с картошкой можно рассматривать. С капустой, яйцом, зеленью и ливером брать не надо, иначе можно загреметь в больницу, — отметил диетолог.

Также он назвал список продуктов, которые можно взять с собой для отдыха на пляже. Это орехи, фрукты овощи. При этом отдыхающий может приобрести на пляже кукурузу.

Самый благоприятный вариант — это фрукты, овощи, орехи. Это то, с чем не ошибешься. Остальные продукты имеют определенные риски. Рыба, мясо, яйца, различные салаты могут испортиться. Можно вареную кукурузу, что на пляжах очень популярна, — добавил Поляков.

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