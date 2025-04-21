Россиянам рассказали, какой перерыв положен работнику в течение дня Юрист Голубева: в течение дня у работника должен быть перерыв до двух часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Работникам в России в течение дня положен перерыв от 30 минут до двух часов, рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости. По ее словам, продолжительность и частота перерывов определяются условиями работы.

Статья 108 ТК РФ гарантирует работнику обязательный перерыв на отдых и питание продолжительностью от 30 минут до двух часов, который не включается в рабочее время, — сказала Голубева.

Юрист отметила, что перерыв может не предоставляться в том случае, если рабочая смена длится не более четырех часов. Кроме того, женщины или отцы-одиночки с детьми до полутора лет имеют право на перерывы от получаса каждые три часа для кормления ребенка, добавила она.

Помимо этого, работникам с особыми условиями положены спецперерывы. В частности, речь идет о работе на холоде или, наоборот, при повышенных температурах. При этом если необходимость предоставления таких пауз прописана в документах, то они включаются в рабочее время и должны оплачиваться, отметила Голубева.

Ранее президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров заявил, что количество рабочих часов в России будет постепенно сокращаться. Он объяснил это тем, что производительность труда растет. Захаров уточнил, что при этом 125 лет назад в России был нормальным 12–14-часовой рабочий день, отпусков, больничных и декретов не существовало как явления. Однако, отметил он, подобные изменения могут занять большой промежуток времени.

До этого депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил сократить рабочий день в пятницу на один час для всех россиян. При этом парламентарий выразил уверенность, что нужно сохранить общее количество рабочих часов за счет перераспределения времени.