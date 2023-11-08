Россиянам рассказали, какие шарфы спасут от «промозглой погоды» Терапевт Тимощенко посоветовала в холодную погоду носить шерстяные шарфы

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Шарфы рекомендуется носить даже при небольшом похолодании, особенно если в течение дня температура воздуха меняется, рассказала NEWS.ru терапевт Анастасия Тимощенко. По ее словам, для морозной погоды лучше всего подойдут широкие шарфы из шерсти.

Шарф поможет избежать переохлаждения за счет того, что закроет наиболее уязвимые участки тела, особенно в период промозглой ветреной погоды. Широкий шарф может помочь не только согреть шею, но и закутаться с головой в период утренней и вечерней прохлады. Наиболее оптимальными считаются шерстяные шарфы, так как они обеспечивают сохранение тепла, при этом могут впитывать влагу в виде конденсата при дыхании. Однако такой вид шарфов не подойдет аллергикам и людям с чувствительной кожей, — объяснила врач.

Синтетические шарфы, например из флиса, больше подходят при активных занятиях спортом, добавила терапевт. Они не пропускают влагу и обеспечивают адекватную вентиляцию. Также, отметила собеседница, для занятий физкультурой лучше всего выбирать снуды.

Крайне не рекомендуется повязывать шарф поверх куртки с оставлением свободного края детям. Ведь активные игры на площадке могут привести к тому, что шарф может зацепиться за любой выступ и затянуться, — предостерегла Тимощенко.

Ранее трихолог Анастасия Курская рассказала, что головной убор для осеннего сезона должен быть сделан из натуральных материалов, чтобы не создавать «парниковый эффект» на голове и не навредить волосам. Также, по ее словам, важно, чтобы этот предмет гардероба был достаточно удобным и не давил на голову.