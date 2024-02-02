Россиянам рассказали, какие цветы нельзя дарить девушкам и женщинам ОСН: девушкам и женщинам не стоит дарить цветы барбариса и валерианы

Фото: Helmut Meyer zur Capellen/imageBROKER.com/Global Look Press

Девушкам и женщинам нельзя дарить цветы барбариса, которые являются символом обидчивости, и валерианы, символизирующей излишнюю ветреность, сообщает Общественная служба новостей. Согласно приметам, юным девушкам не стоит преподносить ярко-алые цветы, поскольку это будет означать крайне предвзятое отношение к ним со стороны дарящего.

В качестве подарка представительницам женского пола также сомнительно выглядят искусственные цветы. Кроме того, у некоторых пластиковые бутоны ассоциируются с кладбищем и похоронами. Исключения могут составить только цветы из бумаги, которые часто делают дети для своих матерей. Помимо этого, женщинам не стоить дарить грязные и увядшие цветы, привлекающие покупателей своей стоимостью. Такие букеты выглядят неопрятно и могут быть расценены как оскорбление.

Бюджетные цветы из тюльпанов и других недорогих цветов также зачастую можно найти в супермаркетах, однако необходимо учесть, что подобные букеты сойдут в качестве дежурного подарка коллегам по работе, а не любимым людям. Женщины могут расценить подобный презент как пренебрежение или нежелание угодить им. Кроме этого, россиянам рекомендуют не преподносить в качестве подарка цветы в горшках и декорированные букеты.

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев ранее заявил, что подарок в виде щенка требует внимательного подхода, поскольку собака — это живое существо, а не игрушка. Кинолог посоветовал лучше подарить курсы будущего собаковода или вовлечь человека в процесс выбора питомца. По словам эксперта, выбор неподходящей породы или общая неготовность к уходу за собакой могут вызвать трудности для ее хозяина.