Россиянам рассказали, какая ванна подойдет почти для любой квартиры Строительный эксперт Васильев посоветовал россиянам покупать акриловые ванны

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Акриловые ванны могут отлично подойти для любой квартиры благодаря разнообразию форм и неприхотливости, рассказал NEWS.ru строительный эксперт Федор Васильев. По его словам, у данного вида ванн есть лишь один существенный минус, который заключается в их высокой стоимости по сравнению с чугунными и стальными ваннами.

Васильев отметил, что чугунные ванны являются классическим вариантом, проверенным не одним поколением россиян. Они отличаются долговечностью и хорошим сохранением тепла. Однако чугунные ванны обладают большим весом и ограниченным количеством форм и размеров, что не позволяет назвать их подходящими для любой квартиры. Стальные ванны имеют большее разнообразие конфигураций и форм, однако они могут деформироваться под весом человека. Лучшим вариантом остаются акриловые ванны.

Акриловые ванны неприхотливы, служат в среднем 10 лет, легкие и прочные и, что самое главное, представлены в самых разнообразных формах и расцветках, — уточнил эксперт.

Специалист также рекомендует отдавать предпочтение прямоугольным или угловым ваннам с широкими бортами. На них можно поставить шампуни, мыло или скрабы, что позволит сэкономить место. Также при выборе ванн эксперт советует учитывать индивидуальные особенности человека, в частности его рост и вес.

Ранее Федор Васильев рассказал, как правильно выбрать долговечные и безопасные обои. По его словам, для жилых комнат лучше всего подойдут обои из экологичных материалов, в частности, бумажные, деревянные или текстильные. Самыми долговечными являются обои из флизелина.