Россиянам рассказали, как защититься от преждевременной смерти Академик Драпкина: диспансеризация играет ключевую роль в защите здоровья

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Регулярное прохождение диспансеризации играет ключевую роль в защите здоровья, рассказала в беседе с KP.RU главный внештатный специалист Минздрава России по терапии и общей врачебной практике, академик РАН Оксана Драпкина. Она подчеркнула, что обследования позволяют выявить скрытые хронические заболевания, в том числе смертельные, о которых пациенты могут даже не догадываться, и которые могут прогрессировать как сами по себе, так и обостряться в результате перенесенных инфекций.

Скрининговые мероприятия, включенные в диспансеризацию, позволяют осуществлять профилактику и ранее выявление хронических неинфекционных заболеваний, которые приводят к серьезным осложнениям, ухудшению качества жизни и преждевременной смертности, — объяснила академик.

По ее словам, с помощью диспансеризации можно выявить проблемы с сердечно-сосудистой системой и онкологические заболевания на ранних стадиях, что повышает шансы на полное излечение. В случае выявления отклонений пациент направляется на дополнительные обследования и консультации специалистов.

Как напомнила врач, диспансеризация проводится для граждан России бесплатно по полису ОМС. Виды обследований зависят от пола и возраста. С 18 до 39 лет ее можно проходить профилактические осмотры в три года, а после 40 лет — ежегодно.

Ранее врач общей практики и телеведущий Александр Мясников заявил, что прохождение диспансеризации нельзя назвать полностью эффективным способом выявления заболеваний. По его словам, ежегодный медосмотр, в частности, не помогает выявить онкологические заболевания и болезни сердца.