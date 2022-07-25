Россиянам рассказали, как защитить свои вещи от пляжных воров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы максимально обезопасить себя от пляжных воров, которые норовят украсть у отдыхающих ценные вещи, россиянам посоветовали оставить дома деньги и телефон. Как сообщает Live 24 со ссылкой на польских обозревателей, гаджеты не стоит выставлять напоказ на пляже, а лучше и вовсе пользоваться ими незаметно.

Контролировать при купании на 100% все, что происходит на берегу, никому не под силу. Даже соседи не обязаны следить за вашей собственностью. Да и воры очень умны. Они же могут выслеживать отдыхающих и высматривать тех, кто с собой взял ценные вещи, — посоветовали польские специалисты.

Чтобы обезопасить ценные вещи, эксперты порекомендовали перед купанием сложить деньги, телефон и другие дорогостоящие предметы в полиэтиленовый пакет, который нужно положить под шезлонг. Специалисты уверяют, что воры не станут слишком долго искать ценности, так как для них наиболее важно время. Россиянам посоветовали складывать ценные вещи в пустые упаковки из-под предметов, так как они не привлекут внимания злоумышленников.

Ранее эндокринолог Антон Поляков рассказал, от покупки какой еды россиянам стоит воздержаться на пляже. Он поделился, что в прибрежной зоне не стоит покупать пирожки с яйцами, ливером, зеленью и чурчхелу, ведь это может навредить здоровью отдыхающего.