Россиянам рассказали, как защитить себя от карманников

Чтобы не искушать людей украсть ваши вещи в общественном транспорте, не стоит держать их у всех на виду, считает эксперт в области комплексной безопасности группы компаний безопасности «Витязь» Петр Фефелов. По его словам, все ценные вещи стоит убрать в сумку, висящую на груди, пишет «Радио 1».

Когда вы находитесь в общественном транспорте, все ценные вещи лучше убрать в сумку, которую надо переместить вперёд — на грудь. Не нужно держать ценные вещи на виду, чтобы не искушать людей украсть это у вас, особенно тех, кто на этом специализируется. Не надо держать ценные вещи в карманах. Бич нашего времени — когда человек не смотрит по сторонам, а смотрит только на экран своего телефона и не видит, что происходит вокруг, — заявил Фефелов.

Он также посоветовал периодически осматриваться, чтобы понять, кто стоит рядом. Не стоит стоять с телефоном в руках у открывающейся двери вагона метро, считает эксперт по безопасности. Если собираетесь выходить, продолжил он, лучше положить телефон во внутренний карман куртки, так как это помешает потенциальному вору выхватить гаджет из руки.

Ранее стало известно, что самыми популярным продуктами у магазинных воров стали сыры и колбасные изделия (20,3%), молочные изделия (19,6%) и спиртные напитки (18,7%). Эксперты отметили, что список товаров, которые крадут, не особо меняется из года в год.