Россиянам рассказали, как защитить кожу рук в период холодов

Для эффективного ухода за кожей рук важно правильно выбрать мыло, по словам руководителя сети маникюрных салонов Анны Новиковой, в его состав должна входить кремовая основа. Она подчеркнула, что после мытья рук их не стоит сильно тереть, достаточно лишь просушить остатки влаги салфеткой, пишут «Народные Новости».

Одним из главных этапов ухода за руками является очищение. Желательно, чтобы в состав мыла входила кремовая основа. Важно, чтобы мыло не сушило кожу рук. После мытья обязательно промакиваем руки салфеткой, не нужно сильно их тереть, чтобы избежать лишнего трения. Достаточно лишь убрать излишки влаги. Если не убрать влагу с рук и выйти сразу на улицу, то кожа начнёт обветриваться, — пояснила Новикова.

Также она порекомендовала увлажнять кожу рук при помощи косметических лосьонов и кремов. Новикова считает био-воск хорошим средством для ухода за руками. По её словам, он обволакивает руки, как перчатки.

Бюджетным, но очень действенным средством, которое поможет быстро спастись от трещин и сухости кожи весной является простое оливковое масло. Нужно взять масло, натереть им кожу, надеть резиновые печатки и опустить руки в горячую воду, таким образом создать эффект бани. Длительность процедуры 15-20 мин, — добавила Новикова.

Ранее косметолог Татьяна Егорова заявила, что «активное» весеннее солнце может спровоцировать появление пигментации на коже у тех людей, кто к этому склонен. В связи с этим она порекомендовала использовать косметические средства для ухода за кожей лица с содержанием койевой и феруловой кислот, а также витамина C.