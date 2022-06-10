Россиянам рассказали, как защитить кожу лица от солнца на даче Дерматокосметолог Власова рассказала, как защитить кожу лица от солнца на даче

Фото: Shutterstock

Отдых на даче

Чтобы защитить кожу лица от солнца на даче, россиянам не стоит загорать в промежуток от 12 до 16 часов дня, заявила дерматокосметолог и визажист Елена Власова. Она также призвала в беседе с «РИАМО» не забывать надевать бейсболки и кепки с козырьками для защиты от солнечных лучей.

Если вы хотите избежать лишнего воздействия на кожу ультрафиолетовых лучей, не забывайте про бейсболки, козырьки, чтобы прикрывать голову. Загорать лучше в определенные часы — в 9-12. А с 12 до 16 часов на солнце не появляемся. Самое опасное время для кожи лица — это с 12 часов дня до 16 часов, — заверила Власова.

Для защиты от солнца она порекомендовала использовать питательный крем или оливковое масло в случае отсутствия уходовых средств. По мнению медика, можно налить себе на ладони несколько капель и похлопывающими движениями втереть масло в кожу перед сном. Власова добавила, что это надо делать после пребывания на солнце, так как кожа нередко становится сухой и покрасневшей после загара.

Если у вас есть полевая ромашка, то можете сделать лосьон. Некоторые делают настойку из ромашки. С вечера заварите чайную ложечку без горки ромашки на стакан кипятка. Оставьте на ночь под полотенцем. Утром встали, процедили, умылись ромашкой. Это смягчает и успокаивает кожу, — резюмировала дерматокосметолог.

Ранее дерматовенеролог Игорь Старицын заявил, что кожа должна привыкнуть к воздействию солнечных лучей и накопить меланин, поэтому первое время после начала сезона лучше не находиться на солнце дольше 15 минут. По его словам, человеку вредно быть на солнце более двух часов в день.