https://static.news.ru/photo/5377b378-cc7e-11e9-ad64-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Роспотребнадзор дал рекомендации родителям школьников по профилактике гриппа и орви. Чтоб избежать инфекции, в организации посоветовали вовремя проводить вакцинацию.

Дети, заболевшие гриппом, могут болеть до десяти дней или даже дольше, а это значит — пропущенные дни в школе и пропущенные рабочие дни на работе. Вакцинопрофилактика гриппа максимально эффективна, если проводится ежегодно, — рассказали специалисты.

В то же время в Роспотребнадзоре отметили, что самым лучшим временем для вакцинации является начало осени. Также родителям советуют прививать детям гигиенические привычку, научить их правильно мыть руки,прикрывать рот во время кашля и чихания. Кроме того, нужно объяснить школьникам, почему нельзя пить из одной посуды или брать использованные столовые приборы.

Ранее News.ru писал, что масштабная вакцинация против гриппа стартует в Москве с 4 сентября. В столице будут работать 65 мобильных прививочных пунктов, 34 из которых — на станциях метро и МЦК. Кроме того, прививки можно будет сделать в московских парках, во флагманских центрах госуслуг «Мои документы», а также в павильонах «Здоровая Москва».