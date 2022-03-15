Россиянам рассказали, как защитить деньги при утечке данных банковских карт

Для защиты денег при утечке данных банковских карт нужно ограничить доступ к онлайн-покупкам в настройках банковского приложения, рассказал эксперт по цифровой безопасности Дмитрий Кузнецов «Царьграду». Запрет на оплату покупок без СМС-подтверждения обезопасит средства на счету, объяснил он.

Необходимо набрать в поисковой строке фразу «Лимиты и ограничения». В появившемся пункте меню нужно выбрать ту карту, которую вы хотите защитить от доступа мошенников. Перед вами появится пункт «Покупки в интернете». Кликните на него, — рассказал Кузнецов.

Дальше нужно отключить пункт «Покупки в интернете без подтверждения СМС-кодом», посоветовал эксперт. Там же можно выключить и возможность покупок в Интернете вообще, а включать её по необходимости.

Дополнительно есть вариант выставить суточный лимит на онлайн-платежи и переводы.

Ранее стало известно, что в последнее время на пространствах теневой сети Интернета появились данные банковских карт более 100 тысяч россиян. Специалисты по кибербезопасности подтвердили, что с 26 февраля хакеры начали массово атаковать российских клиентов в попытках списать их финансы со счетов. Предполагается, что взломщики попытались в скором темпе «монетизировать» украденные данные. Однако ввиду того, что многие сведения потеряли свою ценность, злоумышленники решили слить их в Сеть.