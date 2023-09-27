Россиянам рассказали, как закрыть дачный сезон без травм Врач Шишонин посоветовал полноценно питаться в период закрытия дачного сезона

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы закрыть дачный сезон без травм, необходимо полноценно питаться, посоветовал врач-реабилитолог, кандидат медицинских наук Александр Шишонин. Сбалансированные завтрак, обед и ужин позволят правильно восстановиться после физического труда, пояснил специалист в разговоре с aif.ru. Он подчеркнул, что для пожилых дачников важно есть больше белка, который является строительным материалом для мышц.

По словам врача, в рационе должны присутствовать как животные, так и растительные белки. Получить их можно из мяса, творога, рыбы, яиц и бобовых. Если съесть достаточное количество продуктов, содержащих белок, не получается, стоит пить протеиновые коктейли.

Работать на огороде лучше сидя на скамейке или на на коленях, подложив под них резиновый коврик. Шишонин посоветовал делать десятиминутные перерывы каждые 40 минут работы. Также важно менять виды деятельности. Чтобы избежать боли в пояснице, рекомендуется выполнять простые упражнения: приседания и отжимания, например, от стены. От боли в коленях помогут приседания на пятки.

Химик Андрей Старостин ранее рассказал, что органические удобрения для растений можно изготовить самостоятельно. По его словам, в пищевых отходах содержатся все необходимые для роста растений питательные элементы.